La realizzazione di Grogu, noto come Baby Yoda, ha richiesto un complesso lavoro di produzione. La star della serie “The Mandalorian” è stata creata attraverso una combinazione di tecniche di animazione e effetti speciali. I movimenti del personaggio sono stati ottenuti con un pupazzo meccanico controllato da operatori e successivamente integrati con effetti digitali. La creazione ha coinvolto un team di esperti in effetti visivi e animazione, che hanno dato vita al personaggio.

Una cosa è sicura, di questa divertente e iper-stellare saga The Mandalorian and Grogu ci resteranno i movimenti buffi e dolci del piccolo Yoda. Il personaggio ormai cult della saga del mondo di Star Wars ha conquistato il cuore di grandi e piccoli. Ma com’è stato realizzato davvero? Ce lo raccontano gli esperti di effetti speciali che hanno reso così umano un piccolo alieno come Baby Yoda. L’amorevole Grogu: tenerezza e bravura artistica. Quando viene rilasciato un film come “ Star Wars: The Mandalorian and Grogu “, le aspettative sono molto alte. Naturalmente, era solo una questione di tempo prima che il pubblico incoronasse un membro del cast come la star emergente di Hollywood. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti pazzi per Baby Yoda: ecco com’è stata realizzata la star di ‘The Mandalorian e Grogu’

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