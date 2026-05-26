The Mandalorian and Grogu ha conquistato il primo posto al box office nel weekend di apertura, ma dietro questo risultato apparentemente positivo si nasconde una verità scomoda: si tratta del debutto più debole per un film di Star Wars da quando Disney ha acquisito il franchise nel 2012. Una notizia che fa riflettere sullo stato di salute della saga sul grande schermo. Il film che porta sul grande schermo le avventure del guerriero mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e del suo adorabile compagno conosciuto ai più come Baby Yoda ha raccolto 102 milioni di dollari al box office domestico (Stati Uniti e Canada) durante il lungo weekend del Memorial Day, contribuendo a un incasso globale di 165 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Mandalorian and Grogu: Baby Yoda riporta Star Wars al cinema, ma il debutto nasconde una verità amarissima

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The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | Filmed For IMAX®

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