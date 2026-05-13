Il 20 maggio sarà distribuito nelle sale italiane un nuovo film della saga di Star Wars, continuando la narrazione iniziata nella serie originale e nella produzione targata Disney+. Tra le novità, il regista ha condiviso alcuni dettagli sul rapporto tra Grogu e Yoda, personaggi centrali della storia. La pellicola si inserisce in un arco narrativo più ampio, con anticipazioni che riguardano anche i legami tra personaggi e gli sviluppi futuri.

Il 20 maggio arriverà nelle sale italiane l'atteso film della saga di Star Wars che proseguirà la storia iniziata nella serie targata Disney+. Il regista Jon Favreau è tornato a parlare del legame tra Grogu e Yoda durante la promozione del nuovo film della saga di Star Wars che arriverà il 20 maggio nelle sale italiane. The Mandalorian and Grogu proseguirà la storia iniziata nella serie prodotta per Disney+ seguendo un nuovo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Pedro Pascal. I riferimenti a Yoda Durante un'intervista rilasciata a GamesRadar+, Jon Favreau ha parlato dell'amato protagonista di Star Wars: The Mandalorian and Grogu spiegando: "Non sta seguendo il tipico percorso Jedi di un giovane apprendista, ma si è addestrato con alcuni dei migliori .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian: Jon Favreau svela qualche nuovo dettaglio del legame tra Grogu e Yoda

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