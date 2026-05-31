Si è svolta una pedalata collettiva per sensibilizzare sull'accesso alle cure palliative pediatriche. Attualmente, solo il 20% dei bambini che potrebbero ricevere tali cure ne usufruisce. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno pedalato per richiamare l’attenzione sulla questione. La percentuale di accesso alle cure rimane molto bassa rispetto alla popolazione che ne avrebbe diritto.

Un diritto che resta, per molti, ancora sulla carta: alle cure palliative pediatriche accede solo il 20% di chi potrebbe beneficiarne. Per sensibilizzare su questo tema, a Gussago si è tenuta la tappa della V edizione del Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche, partita il 14 maggio dal Meyer Health Campus di Firenze e promossa da Fondazione Maruzza. Il tema, La comunità curante, ha voluto richiamare un modello di cura fondato sulla responsabilità condivisa, in cui l’assistenza non si limita all’aspetto clinico ma abbraccia la dimensione umana, sociale e relazionale della persona. Accanto ai professionisti sanitari, una rete fatta di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti in bici a sostegno delle cure palliative pediatriche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Solidarietà e inclusione: il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa al parco DragoniDomenica 24 maggio, a partire dalle ore 16, il Parco Dragoni sarà teatro di una tappa del Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche 2026, un...

Leggi anche: Il 'Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche' fa tappa in città: 60 bambini seguiti in provincia

Temi più discussi: Molise Biosphere Tour, il 12 luglio tutti in bici a Carovilli; Velo-city: tutti gli eventi in programma al summit per seguire gli speaker di FIAB. A Rimini l'evento dal 16 al 19 giugno - FIAB; Tutti in bici a sostegno delle cure palliative pediatriche; Details - südtirolmobil.

Il paradosso del Giro 2026: due anni fa criticavano Pogacar per il dominio, oggi Vingegaard vince 4 tappe in salita su 4 e tutti lo applaudono. La differenza? Ce la spiega Cristiano Gatti nella sua analisi #GirodItalia #ciclismo tuttobiciweb.it/article/177981… x.com

Viaggiare in Italia (Milano) per lavoro, consigli su percorsi e/o uscite in gruppo in bici? reddit

Tutti in bici sulla ciclovia. La mobilità sostenibile che unisce due regioniInaugurato il tratto del Levante Ligure che lambisce la Lunigiana e tocca Fosdinovo. Moriconi: Invito a scoprire il territorio con un percorso intrecciato alla Francigena. msn.com

Tutti in bici, siamo più felici. Nuove idee per rendere l’ambiente a misura d’uomoPotremmo conoscerci meglio per avere più fiducia nell’uno e nell’altro organizzando pranzi, cene e laboratori. Ecco una serie di proposte degli studenti per Prato e un simpatico slogan ideato per ... lanazione.it