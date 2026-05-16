tutti i film e le serie su the punisher finalmente ordinati dal peggio al meglio

Recentemente sono stati ordinati tutti i film e le serie dedicate a The Punisher, dal meno apprezzato al più riconosciuto. La figura del vigilante è tornata a essere protagonista di discussioni e analisi, anche in relazione ad altri personaggi del mondo Marvel. Quando si parla di reboot e adattamenti televisivi, spesso si pensa anche a figure come Spider-Man, ma questa volta l’attenzione si concentra sul personaggio interpretato come protagonista di diverse produzioni.

The Punisher torna a fare parlare di sé. Quando si pensa ai vari reboot e ai personaggi che hanno interessato, probabilmente è Spider-Man a venire in mente per primo. Nel solo Ventunesimo Secolo, infatti, si sono succedute tre versioni diverse di Peter Parker, senza contare i tanti lungometraggi animati. Anche perché, se Sony aspetta troppo prima di far uscire qualcosa sul grande schermo, rischia di perdere i diritti del personaggio. L’eroe Marvel più reincarnato nella storia, però, è in realtà Frank Castle, il vigilante assassino meglio conosciuto come The Punisher, in Italia anche Il Punitore, la cui quarta versione in ordine di tempo dovrà incontrare proprio Spider-Man nell'imminente Brand New Day, che uscirà in sala quest'estate. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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