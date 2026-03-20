Vin Diesel ha annunciato chi scriverà la sceneggiatura dell'undicesimo film della saga Fast & Furious, intitolato Fast Forever. Il protagonista ha condiviso questa informazione attraverso un aggiornamento destinato ai fan, mentre il lavoro sul progetto continua. La produzione del nuovo capitolo sta procedendo e le riprese sono in corso.

Il lavoro sul Fast Forever, l'undicesimo capitolo del franchise, sta proseguendo e il protagonista ha condiviso un nuovo aggiornamento per la gioia dei fan. Il franchise di Fast & Furious si concluderà con l'undicesimo capitolo, che si intitolerà Fast Forever. Il protagonista Vin Diesel ha ora condiviso online un altro atteso aggiornamento sul progetto che, negli ultimi anni, ha affrontato molti posticipi e ostacoli da superare. L'annuncio di Vin Diesel sui social Con un post condiviso su Instagram, l'attore ha annunciato: "25 anni. Otto registi. Innumerevoli autori, membri della troupe, interpreti, ognuno che ha dato qualcosa di reale a una saga che è sopravvissuta ai trend, ai cinici, e al tempo stesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Vin Diesel svela chi sarà lo sceneggiatore dell'ultimo film di Fast & Furious

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