L’artigianato sta attraversando un momento difficile a causa della crisi economica in corso. L’aumento dei costi di carburante e dell’energia ha peggiorato la situazione per le imprese del settore, che affrontano maggiori difficoltà operative e finanziarie. La crisi si protrae senza segnali di miglioramento, con conseguenze dirette sulla produzione e sulla tenuta delle attività artigianali.

Con la crisi che va avanti senza sosta, tra caro carburante e costi energetici alle stelle, la vita per le imprese è sempre più pesante. "La stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle Pmi tra agosto 2025 e marzo 2026". Confartigianato ha fatto un primo bilancio a livello nazionale e lancia l’allarme: "Il made in Italy a vocazione artigiana è un patrimonio di flessibilità e qualità, ma non può essere lasciato solo. Occorre - ha detto il presidente, Marco Granelli - muoversi come ‘sistema Paesè, con un impegno deciso da parte del Governo". In otto mesi - calcola la confederazione di artigiani e pmi - le vendite verso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti i conti della crisi: "Soffre l’artigianato"

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