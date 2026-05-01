Brescia | 14.440 posti vuoti l’artigianato soffre la mancanza di giovani

A Brescia, al primo maggio 2025, sono circa 14.440 i posti di lavoro vuoti nel settore delle micro e piccole imprese. Il dato evidenzia una carenza di giovani disponibili a inserirsi in questo comparto, che rappresenta una parte significativa dell’economia locale. La mancanza di manodopera giovane si riflette sulla capacità di molte aziende di mantenere e sviluppare attività e servizi.

? Cosa sapere Brescia, 14.440 posti vuoti nel settore micro e piccole imprese nel primo maggio 2025.. Il 56,8% degli ingressi sotto i 30 anni risulta impossibile da coprire a Brescia.. Oltre 14.440 posti di lavoro rimasti vuoti nel settore delle micro e piccole imprese bresciane durante il 2025 evidenziano una crisi strutturale che colpisce duramente l’artigianato locale in questo primo maggio. Il bilancio fornito da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale delinea un quadro preoccupante per la tenuta economica della provincia. Su un totale di 25.400 ingressi previsti tra i lavoratori sotto i 30 anni, ben il 56,8% delle posizioni è risultato impossibile da coprire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia: 14.440 posti vuoti, l’artigianato soffre la mancanza di giovani Notizie correlate Leggi anche: Servizio Civile Universale, con Caritas Bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono «fare la differenza» Brasile: frane devastano Juiz de Fora, 14 morti e 440 sfollatiUn disastro naturale di proporzioni drammatiche ha colpito Juiz de Fora, in Brasile, dove piogge torrenziali hanno scatenato frane devastanti.