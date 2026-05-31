tutelare il diritto al sollievo giornata delle cure palliative

Oggi si è celebrata la Giornata delle cure palliative, con un focus sulla tutela del diritto al sollievo. In questa occasione, si è ribadito che ogni individuo con malattie inguaribili deve ricevere assistenza per alleviare la sofferenza. Sono stati organizzati eventi e incontri per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative e garantire che nessuno venga lasciato indietro.

GROSSETO Non lasciare nessuno indietro. Ogni persona affetta da una malattia inguaribile ha il diritto di essere sollevata dalla sofferenza. Così oggi in occasione della Giornata nazionale, la Rete aziendale di Cure palliative (Racp) dell’Asl Toscana sud est rinnova l’impegno dell’Azienda a promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza, riconosciuta come diritto fondamentale di ogni persona affetta da una malattia inguaribile. La Racp, attiva su tutto il territorio e afferente al Dipartimento Coordinamento tecnico scientifico (Cts), Rete Territoriale, rappresenta un modello di prossimità e accompagnamento, fondato sulla presa in carico... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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