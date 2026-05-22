Fine vita e cure palliative | la sfida della 25ª Giornata del Sollievo

Si è svolta la 25ª Giornata del Sollievo, dedicata al tema delle cure palliative e del fine vita. Durante l’evento sono stati affrontati i modi in cui l’assistenza medica può essere garantita anche nelle zone più remote, come i borghi isolati, dove le risorse sono limitate. Si è parlato di come spostare l’attenzione dalla ricerca della guarigione al miglioramento della qualità di vita dei pazienti in fase terminale, con un focus sulle soluzioni pratiche e sui servizi disponibili.

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? Punti chiave Come cambierà l'assistenza medica per chi vive nei borghi isolati?. Cosa significa concretamente spostare l'obiettivo dalla guarigione al sollievo?. Chi garantirà il supporto psicologico e sociale ai pazienti terminali?. Perché la Basilicata punta su una sanità di prossimità per il fine vita?.? In Breve Culmine della manifestazione previsto per domenica 31 maggio 2026.. Collaborazione tra Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e Fondazione Gigi Ghirotti.. Obiettivo Basilicata garantire cure palliative anche nei borghi e aree interne isolate.. Approccio multidisciplinare coinvolge medici, infermieri, psicologi e volontari per il sollievo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fine vita e cure palliative: la sfida della 25ª Giornata del Sollievo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tecnologia e Fine Vita: La Sfida Etica del XXI Secolo Sullo stesso argomento “La vita possibile”, il docufilm che accende i riflettori sulle cure palliative pediatricheUn racconto essenziale e diretto per riportare al centro un tema spesso invisibile: le cure palliative pediatriche. Cure palliative pediatriche. La scelta della Regione di un centro d’eccellenza"L’hospice pediatrico in Umbria è una delle scelte più significative contenute nella legge regionale per l’Ottavo centenario della morte di San... Ospedale Papa Giovanni, nella giornata del sollievo un laboratorio per costruire aquiloniDomenica 31 maggio: ogni aquilone potrà essere decorato con messaggi sul tema del dolore e del sollievo, e al termine della mattinata ciascun partecipante potrà portalo a casa come ricordo dell'evento ... bergamo.corriere.it XXV Giornata Nazionale del Sollievo: il 21 maggio a Roma l’evento promosso dalla Conferenza delle RegioniGiovedì 21 maggio, alle ore 14.00, nella Sala Mochi Onori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a Roma, presentiamo la XXV Giornata Nazionale del Sollievo con un evento promosso ins ... regioni.it