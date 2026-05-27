Giornata nazionale del Sollievo | le Aziende sanitarie di Parma insieme per promuovere il valore delle cure palliative

Notizia in breve

Le Aziende sanitarie di Parma celebrano la Giornata nazionale del Sollievo con iniziative rivolte alla cittadinanza. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative e sull’attenzione al dolore e alla sofferenza. La giornata si svolge con attività informative e di sensibilizzazione, coinvolgendo i professionisti sanitari e la comunità locale. L’evento si ripete ogni anno per promuovere il valore delle cure palliative e il supporto ai pazienti.