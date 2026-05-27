Giornata nazionale del Sollievo | le Aziende sanitarie di Parma insieme per promuovere il valore delle cure palliative
Le Aziende sanitarie di Parma celebrano la Giornata nazionale del Sollievo con iniziative rivolte alla cittadinanza. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative e sull’attenzione al dolore e alla sofferenza. La giornata si svolge con attività informative e di sensibilizzazione, coinvolgendo i professionisti sanitari e la comunità locale. L’evento si ripete ogni anno per promuovere il valore delle cure palliative e il supporto ai pazienti.
L’attenzione al dolore, alla sofferenza e al loro sollievo è un impegno quotidiano per tutti i professionisti delle Aziende sanitarie di Parma, che anche quest’anno celebrano la Giornata nazionale del Sollievo con iniziative rivolte alla cittadinanza per informare e sensibilizzare sull’importanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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