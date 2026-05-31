Un bambino di 10 anni è stato aggredito in un parco a Tuscania. Dopo l'aggressione, il giovane ha cercato di scappare, ma il responsabile, un uomo di 20 anni, è riuscito a fuggire. Il ragazzo ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica. Il 20enne è già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla violenza. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire come l’aggressore sia riuscito a evitare l’arresto nonostante la presenza di testimoni.

? Domande chiave Come ha fatto l'aggressore a fuggire nonostante i numerosi testimoni?. Chi è il ventenne già noto alle forze dell'ordine per violenza?. Perché le autorità non sono intervenute prima del brutto episodio?. Quali provvedimenti prenderanno i servizi sociali per proteggere i bambini?.? In Breve Il padre Graziano Mazzapicchio ha sporto regolare querela dopo l'aggressione nel parco.. Il minore è stato trasportato al reparto pediatrico dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo.. L'aggressore ventenne è uno straniero già noto alle forze dell'ordine per precedenti violenti.. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio verso le ore 18 nel giardino comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscania, bambino di 10 anni aggredito nel parco: fuggito il ventenne

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