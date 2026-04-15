Miracolo nel Sahara | il bambino salvato dagli struzzi per 10 anni

Un bambino è stato trovato vivo nel deserto del Sahara dopo essere scomparso dieci anni fa. Gli agenti hanno scoperto che si era nascosto tra gli struzzi, che lo avevano protetto durante tutto questo tempo. La sua presenza è stata segnalata dai abitanti locali, che avevano notato tracce insolite nella zona. La scoperta ha attirato l'attenzione delle autorità, che stanno conducendo ulteriori indagini sulla vicenda.

Il deserto del Sahara custodisce una testimonianza di sopravvivenza che sfida la logica climatica e biologica. Hadara, un bambino di soli due anni appartenente a una famiglia nomade, si smarrì nel cuore delle dune durante una violenta tempesta di sabbia. Invece di soccombere agli elementi, il piccolo fu protetto da un gruppo di struzzi che lo integrò nel proprio branco, garantendogli la vita per i dieci anni successivi prima del ritrovamento. La memoria orale come ponte tra generazioni. Il racconto della vicenda non nasce dai registri ufficiali, ma dalla voce del nonno di Sun, dodicenne che ha trasformato le narrazioni familiari in un percorso di scoperta personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo nel Sahara: il bambino salvato dagli struzzi per 10 anni Notizie correlate Miracolo a Vigonza: salvato l’agricoltore di 93 anni sottoUn agricoltore novantatreenne è stato salvato dalla morte a Vigonza, dopo che il suo trattore si è ribaltato addosso mentre tentava di estirpare un... Leggi anche: "Un tronco e il volo nel mare gelido. Mi sono salvato, un vero miracolo" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Arabia Saudita, miracolo nel deserto: acqua di scarico diventa un fiume lungo 120 km; Cioccolato, mirtilli e carotine: ecco cosa si mangia nello Spazio, arrivato rifornimento di 5 chili. [ REPORTAGE ] Dal Sahara al raccolto: il miracolo verde dell’Egitto che trasforma il deserto in campi fertili grazie al Nilo[ REPORTAGE ] Dal Sahara al raccolto: il miracolo verde dell’Egitto che trasforma il deserto in campi fertili grazie al Nilo ... turismoitalianews.it Napoli, il «miracolo» di San Gennaro, il sangue si è sciolto ancora: perché succede e perché a volte noNapoli ha vissuto anche oggi uno dei suoi riti più discussi: la liquefazione del sangue di San Gennaro. È la terza volta nel 2025 che la sostanza custodita nelle ampolle conservate nel Duomo passa ... vanityfair.it Il miracolo della vita ad Agropoli: nasce Luca nonostante il ritardo di crescita fetale Un parto complesso, portato a termine con successo nonostante una gravidanza definita ad altissimo rischio, conferma il valore dell’assistenza specialistica offerta dall’Istituto - facebook.com facebook L'assurdo doppio miracolo sulla linea di Safonov e Marquinhos che ha salvato il PSG #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com