Un giovane di 20 anni è stato aggredito in strada a Crema con sprangate e coltellate e, nonostante i soccorsi, è deceduto. La polizia ha fermato un ragazzo di 17 anni ritenuto coinvolto nell'episodio. I familiari e gli amici della vittima chiedono di non fare speculazioni e affermano che il ragazzo non aveva mai avuto problemi o nemici. La vicenda è sotto indagine, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

I familiari e gli amici chiedono di «evitare speculazioni» e domandano giustizia: «Non aveva mai fatto nulla di male e non aveva nemici». Hamza Salama, egiziano di 20 anni, è stato massacrato in strada, prima colpito a sprangate e poi finito a coltellate, ed è poi morto in ospedale intorno alle 23, nella notte di Pasquetta a Crema, in provincia di Cremona. Poche ore dopo il delitto, i carabinieri hanno individuato e bloccato a casa del fratello, a Sergnano, a una decina di chilometri dal quartiere di San Bernardino teatro dell’aggressione, il presunto assassino: è un 17enne di origine marocchina, abita poco distante dalla vittima nelle case popolari di via Vittorio Veneto ed è in stato di fermo nel carcere minorile Beccaria di Milano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aggredito e preso a sprangate e coltellate in strada, muore ventenne a Crema: fermato un ragazzo di 17 anni

Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla...

Crema, aggredito in strada a sprangate: muore in ospedale a 20 anniIl giovane sarebbe stato colpito con una spranga e con un’arma da taglio nel quartiere San Bernardino di Crema.

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MattinaRai1. . Torniamo a parlare di ragazzi difficili con la storia del Professore aggredito a scuola. A #StorieItaliane parla il Prof. Giuseppe Falsone, protagonista nel 2017 di una brutta vicenda: è stato aggredito e minacciato dai genitori di un alunno per un ri - facebook.com facebook

Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com