Durante il ponte del 2 giugno, le presenze turistiche sul promontorio del Conero sono state elevate, con una spesa media di circa 400 euro a persona. Il tempo favorevole sull’Adriatico ha attirato numerosi visitatori, mentre sulla costa tirrenica le condizioni meteo sono state meno favorevoli. Questa situazione ha portato a un aumento delle attività turistiche e delle spese nella zona, contribuendo a un afflusso consistente di visitatori nel periodo.

Ancona, 31 maggio 2026 – Il meteo promettente sull’Adriatico ma non sulla costa tirrenica, la voglia di mare dopo un inverno particolarmente lungo e rigido ed ecco che il Ponte del 2 Giugno nelle Marche e proprio sulla costa di Ancona e del Conero si prospetta come un gettonatissimo assaggio d’estate. Sono le considerazioni di Federalberghi Confcommercio Marche che, sulla base dell’indagine Tecné, stima una spesa pro capite di circa 400 euro con la stragrande maggioranza degli intervistati (93 per cento) che si orientano verso le località di mare. https:www.ilrestodelcarlino.iteconomiaquanto-costa-spiagge-8256df15 Pasti, viaggi, pernottamento: come si spendono i 400 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo al Conero, il ponte del 2 giugno è d’oro: “Spesa di 400 euro a testa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte del 2 giugno, 5 città di mare da visitare a meno di 400 euro e cosa vedereDurante il ponte del 2 giugno, cinque città di mare europee e italiane sono accessibili con un budget inferiore a 400 euro a persona, considerando...

Boom di interesse per gli agriturismi, in Abruzzo il turismo rurale traina il ponte del 2 giugnoIn Abruzzo, le prenotazioni negli agriturismi e nelle aree interne sono in aumento in vista del ponte del 2 giugno e dell’estate 2026.

Temi più discussi: Turismo al Conero, il ponte del 2 giugno è d’oro: Spesa di 400 euro a testa; Accoglienza turistica nella Baia, riapre il Punto blu di Portonovo; Ponte del 2 Giugno nelle Marche, Confcommercio: Turismo a gonfie vele, in pochi vanno all’estero e da noi arrivano anche dagli States.

Non solo moda e cibo, il Made in Italy genera 3,3 miliardi di euro nel turismo del lussoMade in Italy e turismo: 13,9 miliardi di impatto economico e 3,3 dal lusso. I dati del Ministero su spesa, artigianato e viaggiatori premium ... quifinanza.it

Turismo single in Puglia 2026: spesa record per vacanze e viaggiLa Puglia si posiziona come un territorio strategico in questa nuova geografia dei consumi. Sebbene le regioni del Nord (Valle d’Aosta e Liguria in testa) guidino la classifica della spesa pro capite ... quotidianodipuglia.it