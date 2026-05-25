Ponte del 2 giugno 5 città di mare da visitare a meno di 400 euro e cosa vedere

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, cinque città di mare europee e italiane sono accessibili con un budget inferiore a 400 euro a persona, considerando trasporti e alloggi. Le destinazioni includono località con spiagge, siti culturali e weekend accessibili. Le mete sono raggiungibili con voli low-cost o treni e offrono sistemazioni economiche. La proposta si rivolge a chi cerca una fuga breve senza spendere troppo, combinando relax e visite culturali.