Ponte del 2 giugno 5 città di mare da visitare a meno di 400 euro e cosa vedere

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, cinque città di mare europee e italiane sono accessibili con un budget inferiore a 400 euro a persona, considerando trasporti e alloggi. Le destinazioni includono località con spiagge, siti culturali e weekend accessibili. Le mete sono raggiungibili con voli low-cost o treni e offrono sistemazioni economiche. La proposta si rivolge a chi cerca una fuga breve senza spendere troppo, combinando relax e visite culturali.

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Dal mare italiano alle città costiere europee, cinque mete per il ponte del 2 giugno con trasporti e alloggi sotto i 400 euro a persona tra spiagge, cultura e weekend accessibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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