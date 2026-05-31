TS – Tifoso Juve ferito al derby primi sorrisi | le condizioni e la scelta dei medici

Il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito prima del derby del 24 maggio ha iniziato a mostrare i primi segnali di miglioramento. Le condizioni sono state valutate come stabili dai medici che lo seguono, e sono state prese decisioni sul percorso di cura. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle cure o sulla prognosi. La famiglia e i medici continuano a monitorare attentamente la situazione.

2026-05-31 17:00:00 Flash news da Tuttosport: Arrivano novità per quanto riguardano le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso bianconero che è rimasto gravemente ferito prima del derby della Mole tra Torino e Juventus dello scorso 24 maggio. Il 36enne, secondo quanto riportato dall’ANSA, è stato estubato e parla in maniera normale con familiari e personale medico, ma resta leggermente sedato per il dolore. Nonostante le sue condizioni siano in miglioramento, anche dal punto di vista neurologico, per ora resta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Molinette di Torino con prognosi riservata. Torino-Juve, panico nel pre partita: cosa era successo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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TORINO, migliora il tifoso juventino ferito prima del derby

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