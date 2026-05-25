Un tifoso di 36 anni, appartenente al gruppo ultras dei Viking, è stato ferito negli scontri al derby e si trova in prognosi riservata. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella serata di ieri. Le sue condizioni sono considerate stabili, ma resta in osservazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati diffusi dettagli sulle modalità dell’aggressione o sui responsabili.

È in condizioni stabili, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva, il tifoso della Juventus, appartenente al gruppo ultras dei Viking, rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto il derby di Torino e da cui si è originata la situazione surreale sugli spalti, che ha costretto il rinvio di oltre un'ora del fischio d'inizio della partita. L'uomo, 36 anni, nato a Torino, cresciuto a Casale Monferrato e residente a Milano, ha riportato un grave trauma cranico e già ieri sera è stato sottoposto a intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino, per ridurre il vasto ematoma riportato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stabile, ma in prognosi riservata: le condizioni del tifoso della Juve ferito negli scontri al derby

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