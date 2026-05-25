Disordini derby Toro-Juve stabili condizioni tifoso ferito | è ancora in prognosi riservata

Un tifoso ferito durante i disordini avvenuti prima del derby tra Toro e Juve si trova ancora in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate stabili, secondo quanto riferito. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio nei pressi dello stadio di Torino. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui responsabili è stato fornito.

(Adnkronos) – Sono stabili le condizioni del tifoso rimasto ferito ieri pomeriggio domenica 24 maggio durante i disordini che si sono verificati prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Oggi sarà sottoposto a una tac di controllo, mentre resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette in prognosi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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