Trump | Senza accordo sul nucleare il blocco navale resta L' economia dell' Iran al collass

Le trattative tra Iran e Stati Uniti continuano, con segnali di tensione visibili nelle dichiarazioni pubbliche. In un intervento recente, un portavoce statunitense ha affermato che senza un accordo sul nucleare, il blocco navale rimarrà in vigore e l’economia iraniana rischia di collassare. Le discussioni tra le due parti, accompagnate da minacce e richieste di condizioni, proseguono tra schermaglie e tentativi di trovare un’intesa.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it

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