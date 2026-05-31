Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto modifiche all’accordo con l’Iran, puntando a interventi sul materiale nucleare ancora disponibile e sul traffico di navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La richiesta include nuove restrizioni e controlli più stringenti su entrambi i fronti. Le modifiche sono state avanzate in risposta a questioni di sicurezza e controllo delle attività iraniane nella regione. La posizione americana si concentra su aspetti legati alla proliferazione nucleare e alle rotte marittime strategiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto diverse modifiche all’accordo con l’Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, che cita un alto funzionario dell’amministrazione statunitense e un’altra fonte americana informata sulla questione. Secondo la ricostruzione, il presidente degli Stati Uniti avrebbe prospettato un nuovo scambio di proposte che dovrebbe durare giorni o anche di più. Il memorandum d’intesa includerebbe attualmente la promessa iraniana di non dotarsi di armi nucleari, ma nulla di più concreto. Prevede un periodo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, nucleare e Hormuz: Trump chiede modifiche all’accordo

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Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiuso

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