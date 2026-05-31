Trump attacca di nuovo il Papa | Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile e l' Iran non può avere un' arma nucleare

Donald Trump ha ripreso a criticare il Papa attraverso un post su Truth social. Nel messaggio, l’ex presidente afferma che qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di una grande città americana è inutile e che l’Iran non può ottenere un’arma nucleare. Le sue parole sono state pubblicate dopo alcuni giorni di silenzio da parte sua sui social.

Donald Trump torna all'attacco del Papa, dopo qualche giorno di silenzio. In un post su Truth social, il presidente americano scrive: «Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare». E a corredo del suo post, Trump ha rilanciato le foto pubblicate sul suo account X dal democratico Brandon Johnson, ricevuto due giorni fa in Vaticano da Leone XIV, che è nato a Chicago. «È stato un onore condividere del tempo con un magnifico essere umano, Sua Santità Papa Leone XIV», ha scritto Johnson, postando anche le immagini della preghiera di Prevost durante un incontro multireligioso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump attacca ancora il Papa, scontro con il Vaticano

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