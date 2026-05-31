Le truppe dell’IDF hanno preso il controllo del castello di Beaufort, un forte storico nel nord di Israele. Questa operazione avviene mentre si intensificano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. La decisione di bloccare i fondi iraniani potrebbe influenzare le risposte di Teheran, che ha già annunciato misure di rappresaglia. Trump ha inoltre modificato la proposta rivolta a Khamenei, inserendo nuove clausole senza dettagli pubblici.

? Domande chiave Come influenzerà il blocco dei fondi la risposta di Teheran?. Quali nuove clausole ha inserito Trump nella proposta per Khamenei?. Perché l'occupazione del castello di Beaufort cambia gli equilibri militari?. Cosa risponderà l'esercito iraniano alla nuova pressione diplomatica americana?.? In Breve Habibollah Sayyary minaccia reazioni dure contro l'Iran per ogni nuova aggressione territoriale.. La Brigata Golani occupa la rocca di Beaufort nel sud del Libano.. L'operazione coincide con la ricorrenza nazionale per i caduti di Shalom HaGalil.. Dubbi americani riguardano lo sblocco dei flussi finanziari precedentemente previsti per Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump stringe i tempi con l’Iran: l’IDF occupa il castello di Beaufort

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Trump has 'largely negotiated' Iran peace deal

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