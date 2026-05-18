Per l’Iran il tempo stringe L’ultimatum di Trump | Accetti accordo o sparirà
Gli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum all’Iran, chiedendo di accettare un accordo entro un termine stabilito. In caso contrario, sarebbe prevista una risposta che potrebbe portare a conseguenze significative. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, con la possibilità di interventi o misure restrittive. La situazione si inserisce in un quadro di rapporti complicati nella regione, dove gli sviluppi potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici.
In Medio Oriente ultimatum di Trump all’Iran: accetti l’accordo o sparirà, l’ultima minaccia del tycoon a Teheran. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Per lIran il tempo stringe. L'ultimatum di Trump: Accetti accordo o sparirà
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