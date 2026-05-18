Per l’Iran il tempo stringe L’ultimatum di Trump | Accetti accordo o sparirà

Gli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum all’Iran, chiedendo di accettare un accordo entro un termine stabilito. In caso contrario, sarebbe prevista una risposta che potrebbe portare a conseguenze significative. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, con la possibilità di interventi o misure restrittive. La situazione si inserisce in un quadro di rapporti complicati nella regione, dove gli sviluppi potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui