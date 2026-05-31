Trump parla il medico | Sta benissimo Ma serve una dieta

(Adnkronos) – Donald Trump è in "eccellente stato di salute". Ma deve dimagrire. Il presidente degli Stati Uniti si è sottoposto in settimana al checkup al Walter Reed National Military Medical Center. Il medico personale del presidente americano, il capitano della Marina Sean Barbabella, dopo il controllo medico riassume i risultati dei controlli in un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: Usa, il referto del medico di Trump: Il presidente gode di ottima salute; La salute di Trump e il quarto controllo medico in un anno: Tutto perfetto. Ma la maggioranza degli americani pensa che non sia lucido; Trump, sta benissimo, parola del suo medico; Trump si sottoporrà a controlli medici martedì, si riaccende faro sulla sua salute.

Donald Trump è in eccellente stato di salute, il report medico sulle condizioni del presidente americano x.com

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