Donald Trump ha effettuato un check-up di tre ore presso il Walter Reed. Secondo le comunicazioni ufficiali, la sua salute è valutata come ottima e compatibile con il ruolo di presidente e comandante in capo. Tuttavia, il suo peso è di 108 chili, e si consiglia di seguire una dieta. Non sono stati riportati problemi di salute o esigenze mediche urgenti.

Donald Trump è in “ottima salute” ed è “pienamente idoneo” a svolgere le funzioni di presidente degli Stati Uniti e comandante in capo. È il giudizio contenuto nel memorandum del medico della Casa Bianca, il capitano della Marina Sean Barbabella, diffuso venerdì sera dopo la visita medica effettuata martedì 26 maggio al Walter Reed National Military Medical Center, nel Maryland. Secondo il rapporto, Trump, 79 anni, si è sottoposto a una valutazione preventiva ampia, comprendente Tac, esami di diagnostica cardiaca, screening oncologici e consulti con 22 specialisti. Barbabella ha scritto che il presidente mostra una “forte funzione cardiaca, polmonare, neurologica e complessiva” e che le sue prestazioni cognitive e fisiche risultano “eccellenti”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Come sta Trump? Check-up di 3 ore al Walter Reed: salute ?ottima?, ma pesa 108 chili e deve mettersi a dieta

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Donald Trump: The Truth About the Walter Reed Reports (Official Update)

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