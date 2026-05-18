Claudia Mori, moglie del cantante, ha confermato che il marito non è mai stato ricoverato e si trova in buona salute. La donna ha specificato che non ci sono state ospedalizzazioni recenti e che le sue condizioni sono stabili. La notizia di un ricovero in condizioni gravi è stata quindi smentita ufficialmente, eliminando ogni preoccupazione sulla salute dell’artista. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali motivi di preoccupazione o interventi medici.

Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, è intervenuta personalmente per smentire categoricamente la notizia secondo la quale il cantante sarebbe ricoverato in condizioni gravi. Nella sua dichiarazione, affidata ad Alessia Lautone, direttrice di LaPresse, la cantante ha detto: “Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine. Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa” La notizia del presunto ricovero di Celentano – che ha 88 anni e di recente ha diradato le sue apparizioni pubbliche – si è diffusa a macchia d’olio dopo un post pubblicato da Claudio Lippi ieri, 17 maggio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Celentano, parla Claudia Mori: “Non è mai stato ricoverato, sta benissimo”

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Adriano Celentano & Claudia Mori — The Unbreakable Bond Behind Italys Wildest Love Story

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