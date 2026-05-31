Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i negoziati con l’Iran sono lenti, ma che l’accordo sarà finalizzato a breve. Ha aggiunto che l’Iran non otterrà l’arma nucleare. Trump ha spiegato di voler rafforzare alcuni aspetti dell’accordo, in particolare quelli riguardanti il materiale nucleare iraniano. Nel frattempo, cresce la preoccupazione per una possibile crisi economica. Il presidente non ha fretta di concludere, ma si mostra determinato a negoziare con attenzione.

Trump vuole l’accordo e prevede di finalizzarlo a breve, ma intende rafforzare diversi punti a lui cari, in particolare quelli relativi al materiale nucleare dell’Iran. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti, che potrebbe protrarsi per diversi giorni. «I negoziati procedono lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire di avere fretta – perché i prezzi della benzina sono destinati a raddoppiare – ma se si va di fretta, non si conclude un buon affare». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervistato dalla nuora Lara Trump su Fox News, assicurando che l’Iran non avrà l’arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump non ha fretta, mentre sale la paura di una crisi economica: “I negoziati con l’Iran sono lenti, ma non avranno l’arma nucleare”

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