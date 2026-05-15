Iran Araghchi | Ok ai negoziati ma non ci fidiamo Trump | Non avranno mai l’atomica L’ipotesi di stop al programma nucleare – La diretta

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che Teheran è favorevole a qualsiasi iniziativa della Cina volta a ridurre le tensioni nella regione, pur precisando che il governo iraniano non si fida completamente delle proposte in atto. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo paese non permetterà mai a uno stato di avere l’atomica. La discussione si concentra sulla possibilità di interrompere il programma nucleare iraniano e sulla situazione delle negoziazioni in corso.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran guarda con favore a qualsiasi iniziativa della Cina volta a ridurre le tensioni regionali. «Qualsiasi azione intrapresa dalla Cina per migliorare la situazione sarà accolta positivamente dall’Iran», ha affermato, precisando inoltre che il tentativo di mediazione promosso dal Pakistan non può considerarsi fallito, pur attraversando una fase complessa. Lo riporta Iran International. Apre ai negoziati con gli Usa, anche se non si fida: «Stiamo cercando di mantenere il cessate il fuoco per dare una possibilità alla diplomazia». Araghchi ha anche spiegato che l’Iran discuterà con la Russia del futuro dell’uranio iraniano solo quando Teheran e Washington avranno compiuto progressi concreti sulla questione nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump assure que l’Iran cherche à négocier • FRANCE 24

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