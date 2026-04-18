Trump sull' Iran | Negoziati in corso non avranno mai l' arma nucleare – Il video

In un video diffuso, un rappresentante ha affermato che sono in corso negoziati con l’Iran e che il paese non otterrà mai l’arma nucleare. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le parti, con il rappresentante che ha anche commentato sul bisogno di una comunicazione diversa da parte dell’Iran, menzionando la presenza di interlocutori a cui rivolgersi. La situazione rimane sotto attenzione internazionale, con aggiornamenti sui negoziati ancora in corso.

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Loro devono dire qualcosa di diverso perché, sapete, hanno delle persone a cui devono rivolgersi a loro volta. Io non lo faccio, sto solo facendo la cosa giusta. Sto solo dicendo le cose come stanno. Abbiamo una situazione che credo sarà molto vantaggiosa. E la cosa principale è che l’Iran non avrà un’arma nucleare. Non si può permettere che l’Iran abbia un’arma nucleare, e questo viene prima di ogni altra cosa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa sull'Air Force One. Courtes: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Marina Berlusconi contro...🔗 Leggi su Open.online

Washington Today (3-24-25): Pres. Trump say Iran 'talking sense' in talks; DHS Sec. Mullin sworn-in

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