L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver rafforzato la posizione sugli accordi con l’Iran, sottolineando che Teheran ha accettato di non sviluppare né acquistare armi nucleari. Ha inoltre dichiarato di voler accelerare i negoziati, anche se sostiene di non avere fretta, e ha espresso la volontà di riaprire subito lo Stretto di Hormuz una volta firmato l’accordo.

Iran, Trump accelera anche se dice di «non avere fretta». «Preferirei raggiungere un accordo» tra Iran e Usa «perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo». Dai microfoni di Fox News, il presidente americano fa il punto sulla trattativa in corso con Teheran commentando gli ultimi sviluppi nei negoziati. Iran-Usa, Trump: «Accordo? Preferirei firmare ma non ho fretta». Il braccio di ferro tra Usa e Iran sembra essere giunto a una svolta decisiva, sebbene condizionato da una serrata trattativa sui dettagli tecnici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran-Usa, Trump stringe e accelera sull’intesa: “Sono tosti, ma hanno accettato di non sviluppare né acquistare armi nucleari”

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Trump Says Iran Reached Out on Deal as US Blocks Hormuz

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