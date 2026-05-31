Secondo il New York Times, il presidente USA Donald Trump avrebbe rafforzato le condizioni di un possibile accordo con l’Iran, chiedendo che Teheran si impegni a non sviluppare né acquistare armi nucleari. Nel frattempo, avrebbe rinviato le modifiche proposte dalla controparte per la valutazione. La notizia riguarda le negoziazioni in corso tra le due parti per risolvere la crisi nucleare.

Inviata all'Iran la proposta di accordo inasprita da Trump. Il presidente Usa: "Non avranno l'arma nucleare". Ma Teheran fa la voce grossa e presenta una nuova nave da guerra: "Può lanciare missili Cruise" "Preferirei raggiungere un accordo, perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L'unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo". Lo ha dichiarato a Fox News il presidente americano Donald Trump, commetando gli ultimi sviluppi nei negoziati con l'Iran. "È stato molto interessante. Inizialmente avevano detto: 'Non svilupperemo un'arma nuclearè. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump: "Hanno accettato di non sviluppare né acquistare armi nucleari"

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L'Iran annuncia la riapertura di Hormuz. Trump: «Hanno accettato stop al programma nucleare»

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