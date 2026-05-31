La Casa Bianca ha inviato all’Iran una versione aggiornata della proposta di accordo, con condizioni più severe. La nuova versione viene ora esaminata a Teheran, che ha ricevuto il documento. La proposta mira a risolvere il conflitto in corso tra le due parti, ma il testo aggiornato introduce restrizioni più stringenti rispetto alla versione precedente. La decisione di inviare questa versione rappresenta un passo importante nel processo negoziale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove condizioni da parte della Casa Bianca. L’amministrazione statunitense avrebbe trasmesso all’Iran una versione aggiornata e più severa della proposta di accordo destinata a porre fine al conflitto in corso. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente Donald Trump avrebbe deciso di modificare alcuni punti del quadro negoziale prima di rinviarlo alle autorità iraniane per una nuova valutazione. Fonti vicine ai colloqui riferiscono che il presidente americano sarebbe rimasto insoddisfatto dai tempi di risposta di Teheran, giudicati troppo lunghi rispetto alle aspettative di Washington. Pressioni per accelerare l’approvazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump irrigidisce la proposta di accordo con l’Iran: il piano torna a Teheran per l’esame finale

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Trump: C'è l'accordo con l'Iran, Hormuz chiuso fino alla firma

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