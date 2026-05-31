Iran il New York Times | Inviata a Teheran la proposta di un accordo inasprita da Trump – La diretta

Il New York Times riferisce che una proposta di accordo, inasprita dall’amministrazione Trump, è stata inviata a Teheran. I negoziati tra le parti stanno procedendo lentamente e richiedono più tempo. Trump ha dichiarato di non aver fretta di concludere l’accordo, citando due temi principali: il programma nucleare e lo stretto di Hormuz. Finora, non è stato raggiunto un accordo definitivo tra le parti coinvolte.

«I negoziati procedono lentamente, ci vuole tempo. Non ho fretta». A dirlo è Donald Trump dopo il mancato raggiungimento di un’intesa con l’Iran per due dossier in particolare: il nucleare e lo stretto di Hormuz. Proprio per questo, il presidente statunitense avrebbe deciso di rivedere i termini dell’accordo in discussione con Teheran. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump avrebbe irrigidito le condizioni di un potenziale accordo quadro con la Repubblica islamica e inviato le nuove proposte alle autorità iraniane per una valutazione. Tutti gli aggiornamenti Foto copertina: ANSA Abedin Taherkenareh Un uomo tiene in mano la... 🔗 Leggi su Open.online

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Time is running out, the next attack will be far worse - Trump warns Iran yet again

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