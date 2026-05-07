Oggi si attende una risposta da parte di Teheran riguardo alla proposta degli Stati Uniti, mentre il presidente americano ha dichiarato che potrebbe esserci un accordo. Trump si trova sotto pressione per concludere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, previsto per il 14-15 maggio, cercando di ottenere un risultato prima di partire. La situazione rimane in bilico mentre si intensificano le trattative tra le parti coinvolte.

È una corsa contro il tempo per il presidente Usa Donald Trump. Prima del suo viaggio in Cina, in programma il 14-15 maggio, vuole portare a casa il risultato: l'accordo con l'Iran. Per questo la Casa Bianca fa trapelare un certo ottimismo, in attesa che Teheran risponda alla bozza di pace degli Stati Uniti per porre fine alle ostilità e riprendere, in tranquillità, la navigazione nello Stretto di Hormuz. E tenere a bada i prezzi dei carburanti. Se non dovesse sbloccarsi in tempi rapidi lo stallo il presidente potrebbe far ripartire un'azione militare. Il memorandum d'intesa, articolato in 14 punti, è oggetto di negoziato tra gli inviati di Trump — Steve Witkoff e Jared Kushner — e diversi funzionari iraniani, sia in via diretta che tramite mediatori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, oggi è attesa la risposta di Teheran alla proposta Usa. Trump: "Possibile un accordo"

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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L’Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti: è un memorandum d'intesa che mette fine alla guerra e rimanda i negoziati ai successivi 30 giorni x.com