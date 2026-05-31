Trump interroga gli alleati | crescono i dubbi su JD Vance

Gli alleati di Trump sono stati interrogati su chi preferiscano tra JD Vance e Marco Rubio. Trump ha criticato pubblicamente Vance per la sua mancanza di sottomissione, sollevando dubbi sulla sua lealtà. La discussione si concentra sulle preferenze degli alleati e sulle critiche rivolte a Vance, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze di queste posizioni.

? Domande chiave Chi preferiscono gli alleati di Trump tra Vance e Marco Rubio?. Perché Trump ha criticato la mancanza di servilismo di JD Vance?. Come influirà la gestione della politica estera sul futuro di Vance?. Cosa determinerà la scelta del successore MAGA per le elezioni 2028?.? In Breve Trump confronta Vance con Marco Rubio durante una cena avvenuta all'inizio del mese.. Vance ha causato frizioni nella Situation Room venerdì scorso sui rapporti con i pasdaran.. Trump ha rimproverato Vance per mancanza di servilismo durante un incontro con senatori GOP a novembre.. La competizione tra Vance e Rubio influenzerà le strategie per le elezioni di midterm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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