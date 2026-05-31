Il giudice federale Christopher Cooper ha emesso un'ordinanza che blocca la ristrutturazione del Kennedy Center e ordina di rimuovere il nome dell'ex presidente dagli spazi del centro culturale. La decisione si basa su accuse di odio anti-Trump rivolte dall'ex presidente stesso. La reazione di Trump è di forte irritazione, considerandola una decisione ingiusta e politica.

Donald Trump non sembra aver preso benissimo la decisione del giudice federale Christopher Cooper, che ha bloccato la ristrutturazione del Kennedy Center e ha ordinato la rimozione del suo nome dal centro, definendolo “un odiatore anti-Trump”. In un lungo sfogo via social, ha poi assicurato che il principale centro per le arti performative del Paese, che voleva chiudere per due anni di lavori di ristrutturazione, “sarà presto chiuso, probabilmente per non riaprire mai più”. Su Truth Social, il presidente si è scagliato contro l’ennesima battuta d’arresto legale, affermando che sia impossibile per lui “essere trattato equamente”, collegando la sentenza alle precedenti sconfitte, tra cui il rigetto da parte della Corte Suprema, a febbraio, delle sue politiche tariffarie generalizzate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è furioso per l’ordine di un giudice federale di rimuovere il suo nome dal Kennedy Center

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Courtroom Shock: Furious Judge Blocks Trumps Executive Order in Stunning Ruling

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