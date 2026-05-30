Trump attacca Papa Leone | Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile Poi l’affondo sul nucleare in Iran

Donald Trump ha criticato Papa Leone XIV su Truth, affermando che qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile. La dichiarazione è arrivata dopo l’incontro in Vaticano tra il pontefice e una delegazione della città guidata dal sindaco. Contestualmente, Trump ha anche espresso posizioni sul nucleare in Iran, senza ulteriori dettagli.

Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Il presidente degli Stati Uniti ha utilizzato il suo social Truth per criticare il pontefice dopo l’incontro in Vaticano con una delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Ennesimo attacco che conferma il clima sempre più teso tra la Casa Bianca e il pontefice americano. «Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l’Iran non può avere un’arma nucleare!», ha scritto Trump su Truth, firmando il messaggio con il consueto «Presidente Donald J. Trump». Il post è accompagnato dalle fotografie dell’udienza concessa da Papa Leone XIV alla delegazione di Chicago, nonché città dove Robert Francis Prevost è nato nel 1955. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump attacca Papa Leone e divide i MAGA

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