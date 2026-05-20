In manette due finti carabinieri | hanno truffato una coppia di anziani per 60mila euro

Due uomini di 41 e 38 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver truffato una coppia di anziani residente in provincia di Ferrara. I due si sono fatti passare per carabinieri e sono riusciti a farsi consegnare circa 60.000 euro. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine coordinata dalle autorità, che hanno identificato e fermato i sospetti. La truffa si è svolta nel corso di alcune settimane, coinvolgendo le vittime in diverse fasi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui