In manette due finti carabinieri | hanno truffato una coppia di anziani per 60mila euro

Da ferraratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 41 e 38 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver truffato una coppia di anziani residente in provincia di Ferrara. I due si sono fatti passare per carabinieri e sono riusciti a farsi consegnare circa 60.000 euro. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine coordinata dalle autorità, che hanno identificato e fermato i sospetti. La truffa si è svolta nel corso di alcune settimane, coinvolgendo le vittime in diverse fasi.

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Due uomini di 41 e 38 anni, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati per una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti in provincia di Ferrara. L’arresto è avvenuto sull’autostrada A1, al casello di Casalecchio di Reno.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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