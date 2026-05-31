Trovato morto nella casa dove viveva da solo

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Massa Marittima. Non si avevano notizie di lui da alcuni giorni e i parenti avevano segnalato la scomparsa. La polizia ha effettuato un sopralluogo e ha accertato il decesso all’interno dell’appartamento. Restano in corso le verifiche per determinare le cause del decesso. La salma è stata rimossa e saranno svolti gli accertamenti medico-legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massa Marittima, 31 maggio 2026 – Non lo vedevano in giro da qualche giorno e anche i parenti non ne avevano notizie. Silenzio che alla fine ha insospettito e i parenti hanno così deciso di dare l’ allarme. Al suo appartamento nel tardo pomeriggio di ieri sono quindi arrivati vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta di ingresso per entrare all’interno dell’abitazione, in v ia Don Minzoni a due passi dalla ex Lucciola. Una volta dentro hanno fatto l’amara scoperta Giorgio Cheli, 62 anni è stato trovato a terra privo di vita. Dal sopralluogo del medico legale la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente per un infarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trovato morto nella casa dove viveva da solo
© Lanazione.it - Trovato morto nella casa dove viveva da solo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vincenzo La Marca, l'attore trovato morto in casa: il cadavere vegliato dal cagnolino

Video Vincenzo La Marca, l'attore trovato morto in casa: il cadavere vegliato dal cagnolino

Notizie e thread social correlati

Muore in casa, trovato carbonizzato: il 68enne viveva da soloUn uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno.

Trovato morto dopo settimane . Viveva in condizioni di fragilitàUn uomo è stato trovato morto dopo settimane in una casa inagibile a Lido di Dante.

Temi più discussi: Trovato morto nel letto di un appartamento dove si era svolto un party: giallo in una casa di Lusevera; Morto nel canale davanti casa: fissati i funerali di Franco Pradal; Giallo a Canicattì: 37enne trovato morto in casa; Giallo a Lavis: Dario Rizzoli trovato morto in casa. La procura dispone l’autopsia.

trovato morto nella casaTrovato morto nella casa dove viveva da soloGiorgio Cheli , 62 anni è stato trovato a terra privo di vita ... msn.com

Sergio Montoneri trovato morto in casa a 51 anni, addio all'avvocato artista: Colto, geniale, di straordinaria sensibilitàBELLUNO - Un minuto di raccoglimento spontaneo ieri mattina nell'aula delle udienze penali del primo piano, quando la giudice Elisabetta Scolozzi e gli avvocati presenti hanno omaggiato ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web