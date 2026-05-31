trovato morto nella casa dove viveva da solo

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Massa Marittima. Non si avevano notizie di lui da alcuni giorni e i parenti avevano segnalato la scomparsa. La polizia ha effettuato un sopralluogo e ha accertato il decesso all’interno dell’appartamento. Restano in corso le verifiche per determinare le cause del decesso. La salma è stata rimossa e saranno svolti gli accertamenti medico-legali.