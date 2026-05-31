Trovato morto nella casa dove viveva da solo
Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Massa Marittima. Non si avevano notizie di lui da alcuni giorni e i parenti avevano segnalato la scomparsa. La polizia ha effettuato un sopralluogo e ha accertato il decesso all’interno dell’appartamento. Restano in corso le verifiche per determinare le cause del decesso. La salma è stata rimossa e saranno svolti gli accertamenti medico-legali.
Massa Marittima, 31 maggio 2026 – Non lo vedevano in giro da qualche giorno e anche i parenti non ne avevano notizie. Silenzio che alla fine ha insospettito e i parenti hanno così deciso di dare l’ allarme. Al suo appartamento nel tardo pomeriggio di ieri sono quindi arrivati vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta di ingresso per entrare all’interno dell’abitazione, in v ia Don Minzoni a due passi dalla ex Lucciola. Una volta dentro hanno fatto l’amara scoperta Giorgio Cheli, 62 anni è stato trovato a terra privo di vita. Dal sopralluogo del medico legale la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente per un infarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vincenzo La Marca, l'attore trovato morto in casa: il cadavere vegliato dal cagnolino
Notizie e thread social correlati
Muore in casa, trovato carbonizzato: il 68enne viveva da soloUn uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno.
Trovato morto dopo settimane . Viveva in condizioni di fragilitàUn uomo è stato trovato morto dopo settimane in una casa inagibile a Lido di Dante.
Temi più discussi: Trovato morto nel letto di un appartamento dove si era svolto un party: giallo in una casa di Lusevera; Morto nel canale davanti casa: fissati i funerali di Franco Pradal; Giallo a Canicattì: 37enne trovato morto in casa; Giallo a Lavis: Dario Rizzoli trovato morto in casa. La procura dispone l’autopsia.
Trovato morto nella casa dove viveva da soloGiorgio Cheli , 62 anni è stato trovato a terra privo di vita ... msn.com
Un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio sprigionatosi nella sua abitazione a #Grosseto, in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne x.com
IlGiunco.net. Adam Griffith · Laconia. Uomo trovato morto nella sua abitazione: aveva 50 anni. Le indagini sono state affidate ai Carabienieri. Tutte le ipotesi restano aperte. Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/05/10/persona-trovata-morta-in-casa facebook
Sergio Montoneri trovato morto in casa a 51 anni, addio all'avvocato artista: Colto, geniale, di straordinaria sensibilitàBELLUNO - Un minuto di raccoglimento spontaneo ieri mattina nell'aula delle udienze penali del primo piano, quando la giudice Elisabetta Scolozzi e gli avvocati presenti hanno omaggiato ... ilgazzettino.it