Muore in casa trovato carbonizzato | il 68enne viveva da solo

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. La casa era andata a fuoco e l’uomo è stato trovato carbonizzato. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione. L’uomo viveva da solo e non si hanno altri dettagli al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato privo di vita nella propria abitazione un uomo di 68 anni, residente nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. Il corpo, completamente carbonizzato, giaceva all’interno dell’immobile in via San Sebastiano. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, che viveva da solo, sarebbe stato colto da un malore nei giorni scorsi e, cadendo, sarebbe finito nel fuoco acceso nel caminetto della casa. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dall’assenza prolungata dell’uomo, che non veniva visto da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore in casa, trovato carbonizzato: il 68enne viveva da solo Articoli correlati Orrore in casa: trovato il cadavere carbonizzato di una donnaIl cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione di campagna in via Cuma nel comune di Pozzuoli. Pozzuoli, cadavere di donna trovato carbonizzato in casaIl cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all’interno di un’abitazione in via Cuma Licola, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Muore in casa trovato carbonizzato il... Temi più discussi: Nessuno lo vedeva da giorni, Polizia entra nella casa e trova l'uomo morto: le indagini sul decesso; Torino, madre di 27 anni muore in casa: vegliata per ore dai figli di 5 e 7 anni; Non risponde agli amici. Trovato morto in casa; Uomo trovato senza vita in casa a Loculi: sul corpo ferite da arma da taglio. Torino, madre di 27 anni muore in casa: vegliata per ore dai figli di 5 e 7 anniUna drammatica scoperta ha scosso oggi il quartiere Valdocco di Torino. Una donna di 27 anni, di origini nigeriane, è stata trovata morta nel suo appartamento in via Masserano 2. A vegliarla, in silen ... msn.com Trovato morto in casa: aveva 31 anni (NOME)Non sarebbe stato sbranato dai cani di grossa taglia che vivevano con lui, ma solo lievemente ferito dagli stessi dopo il decesso. È quanto emerge dalle prime indagini sulla morte di Mattia Giorgi, 31 ... zoom24.it Incidente all’alba a Suno: con l’auto contro un palo della luce, muore un ventenne ferito l’amico x.com Accusa un malore, cade nel fuoco e muore carbonizzato - facebook.com facebook