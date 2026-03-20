Trovato morto dopo settimane Viveva in condizioni di fragilità

Un uomo è stato trovato morto dopo settimane in una casa inagibile a Lido di Dante. La sua abitazione, priva di acqua, luce e gas, era sigillata a causa di una mareggiata che aveva danneggiato l’edificio. La vittima viveva da solo in condizioni di estrema fragilità. La scena è stata scoperta dagli operatori durante un intervento di controllo.

Viveva solo in una casa inagibile a Lido di Dante. Non aveva né acqua né luce né gas. La porta d’ingresso era chiusa dai sigilli a seguito di una mareggiata che aveva danneggiato l’abitazione. Lui, perciò, entrava da una finestra, lasciata sempre aperta. È stato trovato morto ieri mattina nella villetta al civico 7 di viale Guido Del Duca, Luigi ’Vinicio’ Balugani, 88 anni, nato a Ferrara, che da tempo viveva in condizioni di fragilità e disagio sociale nel lido. Nessuno lo vedeva in giro né sentiva da settimane. Così, ieri, Carla Rosino, titolare del panificio ’Il paradiso di Dante’ rientrata da pochi giorni al lavoro, è riuscita a contattare i servizi sociali, credendo che lo avessero portato in una struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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