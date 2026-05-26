Malore in casa per Belen Rodriguez la showgirl portata in ospedale dopo l’allarme dei vicini | Gridava aiuto

Da tpi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime luci dell'alba di lunedì, i vicini di un appartamento in zona Brera hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito la showgirl gridare aiuto. La donna, successivamente identificata come Belen Rodriguez, è stata trovata in stato di malore e trasportata d’urgenza in ospedale. L’intervento è avvenuto poco dopo le 7, nel silenzio del quartiere.

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Paura per Belen Rodriguez che avrebbe accusato un malore in casa: la vicenda, accaduta in un palazzo in zona Brera, a Milano, risale a poco dopo le 7 di lunedì mattina. Secondo quanto raccontano Il Giorno e l’edizione milanese de la Repubblica, alcuni vicini della showgirl avrebbero sentito Belen urlare ripetutamente: “Aiuto, Aiutatemi”. Sarebbe stato proprio uno dei condomini ad allertare il 112, arrivato sul posto insieme a un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Dopo una trattativa e mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta, la conduttrice avrebbe deciso di aprire la porta apparendo in evidente stato di agitazione. Belen Rodriguez, quindi, sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Malore in casa per Belen Rodriguez, la showgirl portata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: “Gridava aiuto”
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BELEN RODRIGUEZ, MALORE IN CASA: «AIUTO, AIUTATEMI». I VICINI CHIAMANO 112, LA SHOWGIRL IN OSPEDALE

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