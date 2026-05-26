Belén Rodríguez è stata ricoverata in ospedale lunedì mattina a Milano dopo un intervento di soccorso richiesto dai vicini. La showgirl argentina, 41 anni, è stata trasportata in ambulanza dopo che le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti presso la sua abitazione. La situazione ha causato preoccupazione tra i residenti, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero. La sua condizione non è stata ancora comunicata pubblicamente.

Ore difficili per Belén Rodriguez. La showgirl argentina, 41 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale nella mattinata di lunedì 25 maggio 2026, dopo un episodio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. L’episodio si è verificato nella sua abitazione in zona Brera, a Milano. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale e da altre fonti, poco dopo le 7 del mattino alcuni residenti del palazzo di cinque piani hanno udito delle grida disperate di aiuto provenire dall’appartamento della showgirl, nello specifico dalla finestra del bagno affacciata sul cortile interno. La situazione è apparsa immediatamente preoccupante ai vicini, che hanno prontamente allertato il 112. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belén Rodríguez ricoverata dopo l’allarme dei vicini: intervento del 112 nella sua casa a Milano

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Belén Rodríguez nel mirino di Corona: la verità dietro Amici!

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