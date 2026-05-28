Negli ultimi anni, vari studi hanno collegato l’uso prolungato di schermi con un aumento di cefalee ed emicranie nei bambini e adolescenti. I pediatri sottolineano come l’iper-esposizione digitale possa contribuire a mal di testa frequenti in questa fascia di età. La correlazione tra tempo trascorso davanti a dispositivi digitali e disturbi cefalalgici è stata evidenziata come un fenomeno crescente.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato una associazione tra tempo trascorso davanti agli schermi e aumento di cefalee ed emicranie in età pediatrica. Si tratta della cefalea digitale, una forma di mal di testa associata a uso prolungato di dispositivi elettronici, all'alterazione del sonno, all'affaticamento visivo e al sovraccarico cognitivo. È uno dei temi centrali dell'81.esimo Congresso italiano di pediatria, in corso a Padova fino a domani, 29 maggio. Smartphone usati fino a tarda notte, ore passate tra TikTok, video brevi e scrolling infinito, mal di testa e disturbi del sonno: anche attraverso questi segnali i pediatri osservano gli effetti dell'iper-esposizione digitale sulla salute dei più giovani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cefalea digitale, pediatri 'iper-esposizione a schermi si collega a mal di testa'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesca Albanese e marito si spacciano per vittime di un sistema: "Soffriamo di ulcere allo stomaco e di mal di testa cronici"Un avvocato canadese, a capo di un'organizzazione non governativa, ha diffuso notizie riguardanti un matrimonio in cui i coniugi si presentano come...

Mal di testa: cause e metodi per contrastarloIl mal di testa è un disturbo comune che colpisce molte persone e può essere causato da diversi fattori.

Cefalea digitale, sempre più studi collegano schermi e mal di testa nei ragazziSmartphone usati fino a tarda notte, scrolling infinito di video rapidi e sempre nuovi, la paura di perdere qualche contenuto. La iper-esposizione ai device tra i bambini e adolescenti è spesso ... ansa.it

Cefalea digitale: sempre più studi collegano iper-esposizione agli schermi e mal di testa nei ragazziMal di testa sempre più frequenti, sonno disturbato, smartphone usati fino a tarda notte, ore passate tra TikTok, video brevi e scrolling infinito. È anche attraverso questi segnali che i pediatri ... corriere.it