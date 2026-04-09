A Parma, un gruppo di giovani tra i 15 e i 17 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver compiuto diverse rapine e aggressioni con coltelli e tirapugni. Le autorità hanno identificato e messo in custodia gli individui coinvolti, che sono accusati di aver messo a segno vari episodi violenti nel centro della città. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’entità delle azioni e eventuali altri coinvolgimenti.

Un gruppo di giovanissimi, con età compresa tra i 15 e i 17 anni, è stato fermato dalle autorità dopo una serie di rapine e aggressioni avvenute a Parma. I responsabili hanno utilizzato armi bianche, nello specifico coltelli e tirapugni, per compiere i reati che hanno coinvolto anche altri ragazzi della stessa fascia d’età. L’escalation della violenza tra i minorenni nel contesto urbano. La natura degli ultimi episodi segnala un mutamento preoccupante nelle dinamiche criminali giovanili del territorio parmense. Non si tratta più di semplici disordini, ma di azioni caratterizzate da un uso sistematico di strumenti pericolosi come i tirapugni e le lame, che elevano la gravità delle aggressioni subite dai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, terrore tra i giovani: rapine con coltelli e tirapugni

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