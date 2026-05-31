‘Troppe bugie sul nostro caso’ | Catherine Birmingham della famiglia nel bosco si sfoga da Mara Venier a Domenica in

La madre della famiglia nel bosco ha commentato il caso durante l’intervista a Mara Venier, affermando che ci sono troppe bugie sulla vicenda. Ha espresso sfogo e insoddisfazione per le ricostruzioni diffusesi sui media, sottolineando che la verità sulla loro storia non è stata ancora chiarita. La donna ha anche lanciato un messaggio diretto, senza entrare nei dettagli legali o nelle polemiche pubbliche. La sua intervista ha suscitato attenzione sui canali televisivi.

La mamma della “Famiglia nel bosco” si racconta da Mara Venier e lancia un messaggio sul caso che ha fatto discutere l’Italia. Tra gli ospiti più attesi dell’ultima puntata stagionale di Domenica In c’era senza dubbio Catherine Birmingham, diventata nota al grande pubblico come la mamma della cosiddetta “ Famiglia nel bosco “. Ospite di Mara Venier per presentare il libro La mia verità, Catherine ha colto l’occasione per raccontare la propria storia personale, ma soprattutto per tornare a parlare della vicenda che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. E proprio all’inizio dell’intervista è arrivata una frase destinata a fare rumore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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