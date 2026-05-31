Domenica In conclude la stagione con Catherine Louise Birmingham, madre della famiglia nel bosco, ospite dell’ultima puntata. La trasmissione viene trasmessa alle 14 su Rai 1 e vede la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio. Mara Venier presenta questa puntata finale della 50ª edizione, che chiude con questa intervista e momenti di intrattenimento.

Mara Venier torna oggi, domenica 31 maggio, con l’ultima puntata stagionale della 50ª edizione di Domenica In, in onda alle 14 su Rai 1 con Tommaso Cerno, Teo Mammucari (?) ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 31 maggio 2026. In apertura ci sarà un’intervista intensa e molto attesa con Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”. Protagonista di una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico La mia verità, in uscita il prossimo 2 giugno. A seguire, non mancheranno momenti di risate e intrattenimento con Enrico Brignano, reduce dall’esperienza di Dalla strada al palco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In chiude la stagione con Catherine Louise Birmingham, la mamma della ‘famiglia nel bosco’

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