Durante un'intervista a una madre, Mara Venier ha rivelato che l'intervista doveva essere registrata. La conduttrice ha spiegato che, invece, è stata condotta in modo diverso rispetto alla modalità prevista. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul motivo di questa differenza o sulle conseguenze. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un'intervista senza ulteriori approfondimenti sul contesto o sugli sviluppi successivi.

“Devo stare molto attenta perché non voglio metterti in difficoltà”, con queste parole Mara Venier ha svelato un retroscena sull’intervista realizzata a Domenica In alla mamma della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham. La conduttrice ha spiegato che, verosimilmente a causa della situazione delicata, la decisione iniziale era quella di registrare l’intervento della sua ospite. Famiglia nel bosco, cosa ha detto Mara Venier Dopo aver chiesto come si sentisse ad esporsi Catherine Birmingham in uno studio televisivo rispetto alle sue idee, Mara Venier ha svelato un retroscena. “Devo stare molto attenta perché non voglio metterti in difficoltà”, ha esordito la conduttrice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, il retroscena di Mara Venier sull'intervista a Catherine: "Doveva essere registrata"

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Famiglia nel bosco, intervista esclusiva a Nathan - 1mattina News 19/02/2026

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Intervista difficilissima quella di Mara Venier a Catherine, la mamma nella famiglia nel bosco. Non risponde a niente, non posso dire nulla, dice solo leggete il libro. Mara fin troppo paziente, io avrei messo in atto il trattamento Naomi #domenicain x.com

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: Nathan si dichiarò dopo 8 mesi, siamo rimasti in Italia per i bambini. Vogliono tornare a casaL'ultima puntata di Domenica In si apre con l'intervista a Catherine Birmingham, invitata per presentare il suo nuovo libro dal titolo La mia verità. leggo.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: Non abbiamo fatto niente di male. Voglio liberare i miei figliCatherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, ha rilasciato un'intervista a Domenica In: Non abbiamo fatto niente ... fanpage.it