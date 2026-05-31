Il Trofeo Giugni, alla 49ª edizione, si svolgerà a Maiano il 2 giugno, Festa della Repubblica. La gara si tiene ormai da molti anni nel panorama podistico fiorentino ed è affiancata dal 21° Memorial Martelli. La manifestazione si corre nel comune di Fiesole, con un percorso che richiama molti atleti e appassionati della zona. La giornata rappresenta un appuntamento tradizionale per gli amanti della corsa e della solidarietà.

Fiesole, 31 maggio 2026 – A Maiano martedì 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, torna uno degli appuntamenti più storici e apprezzati del panorama podistico fiorentino: il Trofeo Giugni, giunto alla 49ª edizione, affiancato dal 21° Memorial Martelli. L’organizzazione, curata dal GS Maiano, proporrà una gara competitiva di 12 chilometri accompagnata dalla ludico motoria di 5 chilometri, in un contesto paesaggistico di grande fascino tra le colline che sovrastano Firenze. Il percorso è considerato tra i più selettivi del calendario provinciale, ma proprio per questo continua a richiamare numerosi appassionati. Un tracciato che alterna salite impegnative e discese tecniche, attraversando alcuni degli scorci più suggestivi dell’area fiesolana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Giugni-Memorial Martelli, si corre a Maiano

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